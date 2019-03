La quantité de calories présente a augmenté

Le nombre de calories n'a pas arrêté d'augmenter pendant les 30 dernières années selon une étude américaine du Time, publiée dans le journal de l'Académie de nutrition et de diététique.

Plusieurs fast-foods, installés aussi en Europe, en font partie comme McDonald, KFC et Burger King. Selon Le Vif, cette étude s'est étalée sur 30 ans et les fast-foods ont ainsi été évalués trois fois: en 1986, 1991 et 2016.

Des portions plus grandes

La trouvaille des chercheurs est sans appel. Les plats contenaient 30 calories supplémentaires tous les 10 ans et une hausse de 62 calories pour les desserts. L'étude révèle une hausse de la quantité de sel. En plus du nombre de calories, ce sont des portions de plus en plus grandes qui sont, aujourd'hui, proposées par les enseignes.

«Malgré un large panel proposé dans les restaurants fast-food, dont certains sont plus sains que d'autres, les calories, la taille des portions et la teneur en sodium ont augmenté au fil du temps et restent élevées», clarifie la chercheuse Megan McCroy, responsable de l'étude.

Les fast-foods voient aussi le nombre de leur choix augmenter. En 30 ans, le nombre d'entrées, de plats et de desserts a augmenté de 226%. Environ 22,9 articles de menu par an aux États-Unis ont été ajoutés.

(mm/L'essentiel)