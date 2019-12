L'intérieur modeste du producteur des Simpson

D'après le site imdb.com, Richard Sakai a produit 664 épisodes des Simpson. Il a, par ailleurs, été à la tête de «Les Simpson, le film» et a été nommé pour un Oscar, en 1997, pour le film «Jerry Maguire». Selon le site Celebrity Net Worth, cet Américain de 65 ans a 50 millions de dollars à son actif.

Richard Sakai ne se montre que rarement en public, préférant faire des apparitions dans sa série. On a notamment pu le voir en tant que chanteur de karaoké dans «Un poisson nommé Fugu» (à partir de la minute 3'53) et en tant que musicien de jazz dans «Les Baguettes magiques» (à partir de la minute 2'40). Mais étant donné qu'il vient de mettre son loft industriel situé dans le quartier artistique de Los Angeles en vente, le monde entier peut désormais voir comment on vit, ou plutôt vivait, quand on est cool et qu'on produit les Simpson. Le prix de vente du loft de Richard Sakai se situe à un million de dollars.

Avec son espace qui comprend une cuisine et une salle de bain, le loft fait 123 m². Le bâtiment qui l'abrite était autrefois un magasin de meubles. Plus tard, le dépôt a été rénové et le local commercial divisé en 300 lofts. Avec autant de modestie, il faut tout de même un peu de luxe. Sur le toit de la propriété se trouve une piscine commune à tous les résidents, un coin barbecue, ainsi qu'un salon extérieur et une salle de sport. De plus, le complexe est surveillé 24h/24 par une société de sécurité.

(L'essentiel)