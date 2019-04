Son taxi roule là où Uber a peur de s'aventurer

Uber ne prend pas de courses dans certains quartiers difficiles de Sao Paulo? Pas de problème, Alvimar da Silva a lancé sa propre application en misant sur des chauffeurs locaux qui n'ont pas peur de s'y aventurer. Lui-même chauffeur de Uber pendant six mois, ce Brésilien de 50 ans est le créateur de JaUbra, qui compte une cinquantaine de chauffeurs proposant leurs services. Dans son quartier de Brasilandia où vivent 265 000 personnes dans le nord de Sao Paulo, à 15 km du centre-ville, 30% des habitations sont des constructions précaires à flanc de colline, avec des ruelles tortueuses surplombées de fils électriques entremêlés. Des endroits où les chauffeurs non avertis préfèrent ne pas se risquer.

«Les applications ont commencé à ignorer les courses dans les quartiers considérés comme à risque et difficiles d'accès. Mais pour nous, qui sommes d'ici, ça ne représente aucune difficulté», explique Alvimar da Silva, tout en klaxonnant légèrement pour saluer un voisin. En raison des problèmes de violence, de connexion internet et de la mauvaise qualité des routes, de nombreux chauffeurs d'applications de transport refusent les courses à Brasilandia et dans d'autres quartiers sensibles de la périphérie de Sao Paulo.

«Au début, personne ne pensait qu'on y arriverait, mais ça fait deux ans que nous sommes sur le marché»

Le service d'Uber est indisponible à plusieurs endroits de Brasilandia et les habitants se plaignent du fait qu'il est impossible d'avoir recours à une application de nuit, la circulation nocturne étant encore plus risquée que de jour. En 2017, quand il s'est rendu compte qu'Uber ne couvrait pas ces zones, Alvimar a imprimé 500 cartes de visite avec son numéro de téléphone et a commencé à les distribuer aux habitants, pour qu'ils puissent le contacter directement sur le service de messagerie Whatsapp en cas de besoin.

La demande était telle qu'il devait souvent repasser des courses à d'autres collègues chauffeurs de son quartier. C'est ainsi qu'est née Ubra, une abréviation de la formule «Unidos da Brasilandia» (Unis à Brasilandia). Il a fini par changer de nom, appelant sa petite entreprise JaUbra pour éviter d'avoir un nom trop similaire à Uber. Au début, il travaillait depuis un garage, recevait des appels et tenait le registre des courses sur des feuilles de papier. À présent, JaUbra dispose de sa propre application et s'apprête à en lancer une nouvelle: 500 chauffeurs seraient déjà intéressés, indique Alvimar da Silva.

L'entreprise vient de déménager dans de nouveaux locaux, dans un immeuble de la partie basse du quartier. Uber, qui reconnaît que certaines courses peuvent être bloquées pour des raisons de sécurité, a annoncé récemment le lancement d'un projet pilote pour augmenter son offre dans les quartiers difficiles, en commençant par la favela d'Heliopolis, au sud de Sao Paulo. Mais Alvimar ne craint pas la concurrence du géant américain. «Au début, personne ne pensait qu'on y arriverait, mais ça fait deux ans que nous sommes présents sur le marché», conclut-il.

(L'essentiel/afp)