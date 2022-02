Elles s’enduisent le visage de… gelée de pétrole

Avec plus de 130 millions de vues sur TikTok, les vidéos louant les vertus du slugging (du mot slug, limace en anglais) cartonnent. L’idée de cette tendance beauté tout droit venue de Corée du Sud est simple: badigeonner le visage de vaseline au coucher et bien rincer le matin.

Selon les adeptes du slugging, les avantages de la vaseline seraient nombreux. Pas cher, facile à utiliser et peu allergisant, ce produit adoucirait la peau, la rendrait plus souple et plus résistante aux agressions. Ceci grâce au pétrolatum, un corps gras dérivé du pétrole qui dépose un léger film sur la peau empêchant ainsi la déshydratation.

Perturbateurs endocriniens

Louée par de nombreuses adeptes de cette pratique et certains dermatologues, l’application de la vaseline sur le visage, une pratique déconseillée aux peaux acnéiques, nécessite, néanmoins, quelques précautions. Le fait de déposer un film sur le visage peut obstruer les pores et empêcher l’élimination des toxines. Cela ralentirait, à long terme, la régénération cellulaire et la production de collagène. Avec, à la clé, la potentielle apparition de rides précoces.

Par ailleurs, avec l’émergence d’une demande pour des produits de beauté aussi naturels que possible, l’utilisation du pétrolatum, présents dans beaucoup de cosmétiques, est décriée par les adeptes de la clean beauty. Bien que la vaseline trouvée en pharmacie sont censée être hautement purifiée, et donc sans danger, certains produits pourraient contenir des impuretés potentiellement cancérigènes, selon le magazine français «60 millions de consommateurs».

L’application de vaseline sur le visage tous les jours, interroge également en raison de la présence de xénœstrogènes, des perturbateurs endocriniens qui augmentent le taux d’œstrogènes dans le corps et seraient responsables de l’augmentation de certains cancers, comme celui du sein, selon une étude.

(L'essentiel/Nina Seddik)