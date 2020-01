Un défi consiste à lancer ses vêtements gelés

Le «FrozenJeansFrisbeeChallenge» semble être le premier challenge de 2020 sur Internet. Il a été lancé par... un service de météo au Canada. Tout a commencé avec la mésaventure de Kyle. Voilà déjà plusieurs semaines que le mercure se situe en dessous des moins 20 degrés dans la région de Calgary. Chose à laquelle Kyle Brittain n'avait pas pensé lorsqu'il a voulu faire sécher ses vêtements dehors. En effet, son jeans et son t-shirt ont tout simplement gelé au point de devenir durs comme de la roche.

Le Canadien a néanmoins tiré parti de sa bêtise en trouvant des jeux aussi originaux que le planter du pantalon dans la neige ou le lancer du t-shirt comme frisbee. Le tout a fait l'objet d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, qu'un service de météo local a partagée tout en lançant le #FrozenJeansFrisbeeChallenge. De quoi ravir la toile qui n'a pas attendu pour se prendre au jeu.

We know Canadians can handle the extreme cold -- it's in our jeans



Join the #FrozenJeansFrisbeeChallenge and share your best toss with us! (We're looking at you, Alberta) @KyleTWN pic.twitter.com/VHvToPI7n1