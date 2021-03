Cette transgenre marque l'histoire de la mode

En demandant à Leyna Bloom de prendre la pose pour son édition spéciale maillots de bain 2021, «Sports Illustrated» montre qu’il est bien plus qu’un magazine qui propose des photos de femmes peu vêtues sur une plage. Car l’Américaine, qui refuse de donner son âge, n’est pas seulement très belle, elle est également la première femme transgenre de couleur à apparaître dans la publication.

«Je veux que les gens voient que mon autonomie et mon anatomie sont belles et que l’on peut être respecté, apprécié et aimé indépendamment de sa taille, de sa sexualité et de la couleur de sa peau. Je fais la promotion de quelque chose qui manquait au monde: la beauté trans sous toutes les formes et dans toutes les tailles», a déclaré Leyna au «New York Times».

Sur Instagram, la rédactrice en chef du Sports Illustrated Swimsuit Issue a fait part de sa fierté d’avoir le mannequin dans ses pages. «Elle ne rejoint pas notre équipe à cause de ce qu’elle représente, mais grâce à sa beauté, son engagement et sa volonté de laisser un monde meilleur», a-t-elle écrit. En 2020, l’édition avait fait appel à une femme transgenre pour la première fois en la personne de Valentina Sampaio.

(L'essentiel/jfa)