Que signifie votre signe astrologique chinois?

Le Nouvel An est la fête la plus importante en Chine et s’appelle aussi «Fête du printemps» ou «NouvelAn lunaire». Le tout dure quinze jours et se termine par la traditionnelle «Fête des lanternes». La Chine et les Chinatowns du monde entier, mais aussi de nombreux autres pays d’Extrême-Orient comme la Corée, la Mongolie, la Malaisie, le Népal, le Bhoutan, leVietnam ou le Japon le célèbrent.

Le calendrier chinois est luni-solaire: chaque mois débute avec la nouvelle lune. Le Nouvel An coïncide avec la deuxième lune qui suit le solstice d’hiver, donc entre le 21 janvier et le 20 février de notre calendrier grégorien.

La fête doit ses origines à une vieille légende: une fois l’an, le monstre Nian (an) sortait de sa tanière pour chasser les humains et surtout les enfants. Le monstre n’avait que deux points faibles. Il craignait le rouge et le bruit. C’est pour cela que le rouge est devenu la couleur des festivités et que la tradition prévoit de nombreuses activités bien bruyantes comme les chants, les danses, la musique, les feux d’artifice et les pétards. Un reste de cette légende se retrouve peut-être dans la danse rituelle du Lion.

Horoscope

Une des légendes sur l’origine du zodiaque chinois et ses douze signes est la suivante: «Bouddha, sentant que la fin de sa vie terrestre approchait, voulut rassembler tous les animaux de la terre, mais seuls douze répondirent à son appel (lire c-dessous). Pour les récompenser de leur fidélité, Bouddha décida de nommer chaque année du cycle lunaire d’après l’un de ces animaux».

Selon l’astrologie traditionnelle, l’horoscope chinois influence la personnalité, les perspectives de carrière, les relations, la chance et bien d’autres aspects de la vie. Voici quelques caractéristiques de ces signes.

