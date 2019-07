Virer une Noire pour sa coiffure sera un crime

«Ils lui ont dit de ne pas revenir». C’est ce que rapporte l'avocat de la famille de Faith Fennedy, élève noire, âgée de 11 ans, renvoyée, en larmes, d'une école catholique près de la Nouvelle-Orléans. Selon la direction de cet établissement privé, les tresses de l'adolescente violaient son règlement. Les parents de Faith ont porté plainte, mais ils ont été déboutés par la justice. Ce fait divers ne date pas du temps de la ségrégation raciale: il s'est déroulé en 2018.

Les histoires comme celle de Faith sont courantes aux États-Unis, en particulier dans le monde du travail. Voilà pourquoi la sénatrice californienne Holly Mitchell veut faire cesser cette forme de racisme. La Démocrate afro-américaine est à l'origine du projet de loi actuellement à l'étude dans son État: «Faire ce que l'on veut de ses cheveux est une question fondamentale de dignité et de droits personnels», dit-elle au New York Times.

La femme politique rappelle l'histoire du racisme anti-Noirs aux États-Unis et le rôle qu'il a joué dans la définition des normes de beauté. Aux USA, ces dernières sont dites «européennes», c'est-à-dire calquées sur le modèle blanc. La loi CROWN (Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair) veut en finir avec ces standards qui excluent les coupes des Afro-américains.

New York et le New Jersey vont suivre

La Californie est donc en passe de devenir le premier État américain à légiférer sur cette forme sournoise de discrimination raciale. La loi mentionnera la texture des cheveux (crépus) et le type de coiffures, appelées «protective hairstyles», soit les tresses, les dreadlocks, les twists et autres bantu knots.

Jeudi dernier, l’Assemblée d’État de Californie a adopté le texte de la sénatrice afro-américaine à l’unanimité. Sa ratification est désormais imminente: il ne manque plus que la signature du gouverneur Démocrate Gavin Newsom.

Le New Jersey et l’État de New York examinent des projets analogues. De son côté, la mairie de New York a pris les devants et modifié sa loi en février dernier: cette forme de discrimination y est illégale. L'amende peut s’élever jusqu'à 250 000 dollars, sans compter les dommages-intérêts.

Le soutien de... Dove

La sénatrice Holly Mitchell a présenté son projet de loi avec le soutien d'un groupe appelé CROWN Coalition. Elle comprend notamment la National Urban League, qui milite pour les droits civiques, Color of Change, qui lutte pour renforcer la voix politique des Afro-américains et... la marque Dove!

Vu d'Europe, une telle intervention peut étonner même si la puissance des lobbys est connue. Ici, Dove semble agir sur le plan marketing pour flatter une communauté et donc des consommatrices. Sur le même principe, le label, propriété du groupe Unilever, s'illustre dans le Body Positive depuis 2004.

Dove a d'ailleurs réalisé une étude auprès de 2 000 femmes de 25 à 64 ans aux États-Unis. On y apprend que 50% des femmes noires interrogées disent avoir déjà été renvoyées chez elles à cause de leurs cheveux ou connaître une femme concernée par ce racisme qui ne dit pas son nom. 80% des sondées envisagent de modifier, de lisser ou de couper leurs cheveux pour correspondre aux attentes du monde du travail.

