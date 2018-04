Accros au chapman, un cocktail mystérieux

Les Nigérians sont connus pour leur penchant pour le champagne, mais c'est le chapman, un cocktail sans alcool à l'origine mystérieuse, qui figure dans tous les menus, des restaurants bas de gamme aux bars branchés de la capitale. «C'est ça notre boisson nationale, ce n'est pas le champagne», estime Toyedayo Osilaja, patron du très prestigieux Lagos Ikoyi Club, ancien club privé colonial britannique, reconverti en lieu de villégiature de la haute-société nigériane et expatriée.

Dans ce pays pétrolier de 190 millions d'habitants qui détient le record mondial de croissance de consommation de champagne, «la fièvre (pour les bulles) est en train de retomber. On a eu assez de maux de têtes et de hoquets», affirme M. Osilaja. Il est catégorique: «Le chapman réconcilie tout le monde. Tout le monde l'aime». Et particulièrement la majorité religieuse et conservatrice, qui n'apprécie guère les exubérances alcoolisées de l'élite. Légèrement acidulé au premier abord et sucré à l'excès, cette boisson a une couleur rouge-grenat bien distinctive mais pas de recette unique. On y trouve souvent du soda à l'orange ou au citron, du sirop et un bitter, qui lui donne sa saveur amère.

«On le sert depuis les temps les plus anciens»

Le cocktail se sert avec une rondelle d'orange ou de concombre et se boit obligatoirement à la paille, sauf à commettre une faute de goût impardonnable. Outre les restaurants, la boisson est incontournable dans les mariages, le président Buhari en sert à ses visiteurs à Abuja et la romancière nigériane Chimamanda Ngozi Adichie en a fait sa boisson favorite. En résumé, le chapman est au Nigeria, ce que la sangria est à l'Espagne: une institution. Toutefois, ses origines sont toutes aussi mystérieuses que les ingrédients qui le composent. La rumeur affirme qu'il est l'invention d'un certain «Chapman», expatrié employé dans un bar de Lagos. Un scénario qui ne plait guère aux patriotes, qui eux, assurent que le barman était bel et bien nigérian.

Le mystère demeure. Mais une chose est certaine, la boisson a été conçue sur le sol nigérian. «On le sert depuis les temps les plus anciens», affirme M. Osilaja, qui revendique que le cocktail a été inventé à l'Ikoyi Club, pendant qu'un serveur en costume verse le précieux breuvage dans un verre à pied. En tout cas, assure-t-il, il l'a toujours connu et cela fait 46 ans qu'il est membre du club. À son arrivée, le patron a d'ailleurs imposé la même recette aux 15 bars qui composent le Lagos Ikoyi Club. Les résultats ont déjà fait des émules et les évaluations des clients sont élogieuses.

(L'essentiel/afp)