Quel est le meilleur plat du monde?

Ce n’est pas le plat le plus connu de Thaïlande, mais c’est celui qui rafle la mise. CNN Travel a donné au curry thaï massaman la première place de sa liste des 50 meilleurs plats à déguster dans le monde. Sa particularité? Contrairement à d’autres currys thaïs, il est relativement doux. Comme il a une tradition musulmane, on le prépare généralement avec du poulet, du mouton, du bœuf, mais vous ne trouverez jamais au menu des restaurants un curry massaman au porc.

La pâte de curry de cette spécialité est l’une des plus complexes à réaliser car en plus des condiments classiques, elle exige beaucoup d’épices différentes comme la cardamome, la cannelle, les clous de girofle, le cumin, la coriandre, mais aussi des échalotes thaïes, de la citronnelle ou encore du galanga. Associée au lait de coco, au poulet et aux cacahuètes, cela donne un curry très onctueux. Une autre particularité de ce mets, c’est la présence de pommes de terre, pourtant assez peu utilisées dans la cuisine thaïlandaise.

Nos amis français et belges risquent d'être déçus: les croissants ne pointent qu'à la 21e place du classement et les chocolas mexicains ont été préféréés aux chocolats belges... Drôle de classement non?

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)