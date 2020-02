Malgré les applis, le couple reste associé au bonheur

Avec l'essor des applications de rencontre, on pourrait penser que l'idée du «couple» comme étant la norme n'est plus d'actualité. Marie Bergström, sociologue à l'Ined, déconstruit quelques idées reçues sur l'amour (hétérosexuel) chez les Français. «La norme conjugale est plus forte que jamais, explique la sociologue à l'AFP. Il y a une injonction très forte à se mettre en couple vers la trentaine, et une large majorité de personnes font l'expérience de la conjugalité. Le célibat est certes important, mais il est rarement un projet de vie, car le couple reste très associé à l'image de bonheur».

Si elle constate une augmentation du nombre de partenaires sexuels chez les Français, il n'y a «pas de hausse brusque avec Internet. Avant, le couple était construit sur autre chose: c'était d'abord une institution matrimoniale et familiale. Aujourd'hui, c'est avant tout un lien entre deux personnes, où la sexualité est devenue fondamentale: elle est la preuve qu'on s'aime, avec pour conséquence cette crainte que si on a moins de rapports sexuels, ce serait le signe d"un couple affaibli».

En ce qui concerne les infidélités, les Français seraient plus ouverts que par le passé, à l'idée que les aventures ne sont pas forcément graves. «L'exclusivité (amoureuse et sexuelle) a au contraire un nouveau rôle: elle est devenue une preuve d'engagement», précise-t-elle. Avant, l'entrée en couple passait par les actes comme s'embrasser ou avoir des rapports sexuels, et l'exclusivité était implicite. Aujourd'hui, on «on est en couple quand on se présente comme tel et quand on se dit exclusif.

