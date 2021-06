Comment bien dormir malgré la forte chaleur?

C'est l'été avant l'heure. Il va encore faire (très) chaud ces prochains jours: les températures pourraient grimper jusqu'à 31 degrés. Si ces beaux jours font du bien au moral après un mois de mai maussade, notre sommeil est lui négativement impacté par cette météo estivale.

Difficile de trouver le sommeil lorsqu'il fait chaud. La chaleur rend les nuits réparatrices plutôt compliquées. Davantage encore lorsque l'on ne dispose pas d'un ventilateur ni d'une clim. Mais tomber dans les bras de Morphée par ces températures estivales reste possible et ce grâce à une astuce géniale et toute simple dévoilée par une Britannique sur son compte TikTok. Son idée risque de surprendre, car celle-ci nécessite une... bouillotte!

Glaçon géant

Pour améliorer ses nuits en période de fortes chaleurs, Sam Batterson détourne l'utilisation habituelle de cet objet en le plaçant au congélateur le matin, après l'avoir rempli d'eau. Il faut toutefois penser à laisser un peu d'air avant de refermer la bouillotte.

Elle dépose alors ce glaçon géant sur son lit environ une heure avant d'aller se coucher pour rafraîchir ses draps et s'endormir plus facilement. Au moment du coucher, on peut placer la bouillotte glacée dans l'oreiller ou dans la housse de couette, histoire de faire de beaux rêves même en pleine canicule.

(L'essentiel)