Munich, une ville entre histoire et nature

Munich a de quoi charmer les touristes. La grande ville du sud de l'Allemagne (1,5 million d'habitants) possède de nombreux atouts, à commencer par son centre-ville propre et bien entretenu, rigueur germanique oblige! Se balader autour de la Marienplatz est relaxant. Le lieu, qui grouille souvent de passants, est cerné par l'ancienne et la nouvelle mairie (Altes et Neues Rathaus), construites à partir de 1310 et 1867.

Comment y aller



Munich est facilement accessible depuis le Luxembourg. Des vols directs sont proposés depuis le Findel et le trajet dure un peu plus d'une heure. Ceux qui préfèrent éviter l'avion peuvent se rabattre sur le train, un changement étant à prévoir sur un trajet de six heures. La voiture est déconseillée, les embouteillages étant fréquents sur les autoroutes allemandes vieillissantes.

Pour quelques euros, le voyageur peut monter en haut de la tour, afin d'avoir une vue imprenable sur la ville. Les larges rues piétonnes des alentours plairont aux amateurs de shopping, même si le choix de boutiques est très classique. La ville se prête à la flânerie sans but, via les rues et places typiques. La discrète Gärtnerplatz (place des jardiniers), non loin du centre névralgique, avec son jardin aux fleurs, offre un moment de détente bienvenu.

Un métro pratique et performant

Les férus d'histoire effectueront les visites dans les nombreux monuments, musées et églises. La Residenz permet d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de la ville et des ducs de Bavière, notamment la dynastie des Wittelsbach. La longue visite est presque trop exhaustive, avec une quantité astronomique d'informations et un grand nombre de pièces à visiter.

Les fans de sport et d'automobile trouveront leur bonheur avec le Bayern Munich et les marques bavaroises BMW et Audi, la première ayant construit un futuriste BMW-Welt aux abords de la ville. Circuler à Munich est très facile, grâce à un métro propre et performant, dont les prix de groupe ne sont pas excessifs avec les abonnements à la journée.

