Les «plantfluenceurs» inondent Instagram

Pour marquer des points sur les réseaux sociaux, il faut désormais afficher beaucoup de verdure. Qu'il s'agisse de plantes à grandes feuilles, de fougères, de cactus ou de succulentes, tout le monde se met au vert et fait pousser des plantes en abondance. Après les #petfluenceurs, ces internautes qui prennent la pose avec leurs animaux domestiques, voici venus les #plantfluenceurs.

Les heureux jardiniers d'appartement vont même jusqu'à prendre la pose avec des ficus, des yuccas et des philodendrons qui, il y a quelques années encore, étaient considérés comme infiniment ringards.

Une mode venue des États-Unis

Sous les hashtags #Monsteramonday ou encore #Philodendronfriday, on trouve de véritables jungles intérieures. Les salles de bains prennent des airs de serres, le lierre envahit les placards de cuisines et sur les étagères, les plantes ont remplacé les livres. «Plant parents» (les parents de plantes), qui tiennent des blogs sur l'entretien des plantes et traînent à des foires sur le jardinage, sont les stars du milieu.

Les plantes aux grandes feuilles ou à motifs graphiques comme les monsteras, les sansevieras ou les pileas occupent le haut du podium, tout comme les succulentes et les cactus. Ce qui est frappant sur les photos, c'est qu'on n'y voit quasiment aucune fleur. La dernière mode, ce sont les «moss balls», ces petites boules de mousse, des algues d'un vert très vif qui poussent sous l'eau et ne nécessitent que très peu de lumière.

Un loisir déjà commercialisé

Comme souvent, la mode pour la décoration vivante vient des États-Unis. Tout a commencé il y a trois, quatre ans, lorsque les milléniaux amoureux de nature, qui passent la majeure partie de leur temps en intérieur, se sont mis à faire pousser des plantes dans leurs appartements et à en poster les photos sur les réseaux sociaux. Entre-temps, des sites tels que «House plant journal» comptent des centaines de milliers de followers.

De nombreux plantfluenceurs ont depuis longtemps commercialisé leur loisir en vendant des pots de fleurs et autres sécateurs, en expédiant des plantes et en écrivant des ouvrages. D'après un site de jardinage, les moins de 35 ans ont acheté près de 25% des pots de fleurs vendus aux États-Unis, l'année dernière.

(L'essentiel)