Cette maison pourrait résister à un ouragan

Arkup #1, la maison «flottante», est une maison-bateau de deux étages et de 23 mètres de long, qui offre une surface habitable d'un peu plus de 400 m². Elle a été conçue par le bureau d'architectes hollandais Waterstudio.NL et présentée pour la toute première fois lors du Miami Yacht Show.

Ce qui rend Arkup si spéciale, c'est qu'elle se dresse sur des piliers hydrauliques capables, au besoin, de soulever et de stabiliser la maison. D'après ses concepteurs, elle pourrait même résister à un ouragan de catégorie 4 (vitesse du vent pouvant atteindre 250km/h).

De plus, elle est équipée de panneaux solaires, d'un système de traitement des eaux pluviales et de divers équipements. La maison-bateau peut être déplacée à une vitesse de sept nœuds (environ 13km/h). À l'intérieur, on trouve un salon avec coin repas, une cuisine et une salle de bain. À l'étage supérieur, il y a quatre chambres à coucher, chacune avec ses propres toilettes. Son coût: 5,5 millions de dollars (4,8 millions d'euros environ).

(L'essentiel/age)