Après ses triplés, 2 ans pour retrouver un ventre plat

«Cela fait longtemps que je n’avais pas eu un ventre aussi plat, si ce n’est, jamais!» écrit Maria Nordø Jørdstad. Mardi dernier, c’est en légende d’une vidéo sur son compte Instagram intitulé «Triplets of Copenhagen» que cette maman exprime sa joie.

Elle venait de se faire opérer d’une séparation abdominale d’après-grossesse, autrement appelée diastase des grands droits. «Comme mon ventre s’est étiré plus que la limite lorsque j’ai porté les triplés pendant 35 semaines et 2 jours, les muscles ne se sont plus jamais réunis», explique-t-elle en légende.

Cette Norvégienne de 38 ans a accouché il y a deux ans d’Iben, Philip et Agnes. Depuis le début de sa grossesse, elle a toujours montré la réalité à ses 365 000 abonnés. Une façon de lever les tabous qui entourent le corps des femmes avant et après l’accouchement.

Pour Maria Nordø Jørdstad, il est important de parler de l’expérience post-partum et du temps qu’il faut au corps pour se remettre d’une grossesse, d’autant plus quand on a accouché de triplés. «J’ai pensé qu’il serait intéressant de montrer à quoi cela ressemble dans la réalité, parce qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui montrent ce genre de photos», avait-elle expliqué au Daily Mail en 2018.

Le nombre de followers de la maman était passé de 4 000 à 100 000 en quelques jours après la publication d’une vidéo de son ventre arrondi. Ses clichés post-partum ont été et continuent d’être salués par des mamans qui la suivent sur le réseau social.

Elle avait pris de nombreuses photos de l'évolution de son ventre pendant la grossesse

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)