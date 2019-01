Des produits toxiques dans les fils dentaires?

De chercheurs américains ont montré que l'utilisation du fil dentaire pourraient augmenter l'exposition à des produits chimiques toxiques. Cette étude, menée par le Silent Spring Institute en collaboration avec le Public Health Institute de Berkeley, en Californie, a analysé des échantillons sanguins de 178 femmes d'âge moyen pour mesurer la présence de 11 produits chimiques PFA (PFC, des composants perfluorés) dans leurs corps.

Les participantes ont aussi répondu à des questionnaires concernant neuf habitudes de vie pouvant potentiellement entraîner une plus forte exposition aux produits chimiques. Leurs résultats, parus dans le Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (JESEE), ont montré que les femmes qui utilisaient du fil dentaire avaient tendance à enregistrer des taux plus importants de PFHxS (acide sulfonique de perfluorohexane) dans leur corps. Ils ont noté que la marque Oral-B Glide, l'une des 18 testées, était l'une des plus toxiques. Trois autres marques contenaient du fluor, un marqueur des PFC.

Les PFC sont des substances résistantes à l'eau et à la graisse, utilisées dans de nombreux produits comme les emballages de fast-food, les poêles anti-adhésives, les vêtements imperméables et les moquettes anti-tâches. Ces substances ont été associées à de nombreux troubles médicaux, comme les cancers du rein et des testicules, des maladies thyroïdiennes, un fort cholestérol, un faible poids de naissance, la baisse de la fécondité et des effets néfastes sur le système immunitaire.

(L'essentiel/afp)