C'est la piscine la plus profonde du monde

Déjà détentrice du record du plus haut gratte-ciel et du plus grand centre commercial du monde, Dubaï compte une nouvelle page dans le Guinness Book depuis le 27 juin. La ville émiratie vient en effet d’ouvrir la piscine de plongée la plus profonde de la planète. Le bassin, qui fait partie de la nouvelle attraction Deep Dive Dubai, fait 60 mètres de profondeur, soit quinze de plus que la précédente détentrice du record, la piscine Deepspot en Pologne. Il contient 14 millions de litres d’eau douce, soit le volume de six piscines olympiques.

Pour l’instant, l’installation n’est accessible que sur invitation, mais elle sera ouverte au public dans le courant de l’année. À noter que la température de l’eau est maintenue à 30 degrés et que 56 caméras ont été installées tout autour de la piscine pour assurer la sécurité des plongeurs. Le bassin servira aussi de studio de tournage sous-marin, le plus grand de la région. Une salle de montage est d’ailleurs disponible à proximité de l’attraction, tout comme un restaurant donnant sur la piscine, indique CNN.

Sur son site Internet, Deep Dive Dubai rappelle aux plongeurs qui voudraient visiter le Burj Kjalifa une règle importante: «Ne vous rendez pas au sommet du gratte-ciel après avoir plongé. Après toute plongée, il est recommandé d’attendre 18 à 24 heures avant de monter à plus de 300 mètres», peut-on lire.

(L'essentiel/joc)