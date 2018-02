Les femmes attirées par les hommes en couple

Les hommes en couple semblent souvent plus attirants pour les femmes. C'est ce qu'indique (ou confirme) une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports. Ils sont perçus plus beaux par le sexe opposé s’ils ne sont pas disponibles. Les chercheurs des universités de St Andrews, Durham et Exeter, ont demandé à 49 femmes hétérosexuelles de donner des notes à des photos de visages et de mains d’hommes. Puis après avoir pris connaissance de la moyenne des notes attribuées par les autres participantes, elles ont à nouveau noté ces visages et ces mains. Conclusion: chaque femme a modifié son vote pour indiquer être plus attirée par les mêmes images que les autres participantes.

Cette constatation se rapproche du «wedding ring effet», c’est-à-dire le fait d’être attirée par une personne mariée. Le raisonnement est tout trouvé: si cette personne est maquée, cela signifie qu’elle plaît à quelqu’un. C’est comme un avis de consommateur. L’homme a été testé et approuvé par une autre femme. L’inaccessible est l’une des autres raisons qui pousse les femmes à s'intéresser à ce type d’hommes.

De plus, les hommes casés font moins peur. Si un homme engage la conversation, la femme ne va pas penser que c’est pour la mettre dans son lit, puisqu’il a quelqu'un. Il s’intéresse à pour d'autres raisons: elle est passionnante. L'homme en couple a l’air plus confiant et serein que le crève-la-soif qui offre une tournée de shots. Il est plus cool, plus détendu et c’est qui le rend attirant.



