Yoga en plein air pour trouver la paix intérieure

Le printemps est une période de transition. Pour garder un bon équilibre et rester en pleine santé pendant toute cette saison, le yoga peut nous aider, en soutenant le corps et le mental et en nous apportant ce dont nous avons besoin: une transition en douceur. N'hésitez pas à vous inspirer du modèle dans notre diaporama pour chaque figure.

1. L'arbre

On mise sur l'équilibre et la concentration pour tenir cette posture. Symboliquement, on s'ancre dans le sol, tout en ouvrant sa conscience vers le haut. Pour la réaliser, bien étaler la plante du pied sur le sol. Se tenir sur une jambe et placer l'autre contre le tibia ou la cuisse. Cette asana développe l'équilibre et la coordination, renforce les jambes, les abdos.

2. Le cobra

Cette posture de flexion arrière étire le dos, les hanches et stimule les organes digestifs. Il faut se mettre à plat ventre, les mains en dessous des épaules. Soulever la poitrine vers le haut et l'avant. Les coudes sont légèrement pliés. Le regard peut être dirigé droit devant ou vers le plafond.

3. L'enfant

L'enfant est une posture de repos. Parce que le yoga, c'est aussi de la relaxation! Cette asana permet d'étirer le dos ainsi que les hanches. Les genoux peuvent être en contact ou écartés de la largeur du tapis, gros orteils en contact. Se pencher en avant, expirer et relâcher le haut du corps, posé sur les cuisses. Les bras peuvent être étirés vers l'avant ou laissés le long du corps. Utiliser un coussin pour trouver une position confortable.

4. Le chien tête en bas

Se placer à quatre pattes, les paumes bien à plat et les pieds écartés de la largeur du bassin. Passer sur la pointe des pieds et pousser le bassin vers le haut. Respirer profondément dans cette posture. Pour former un V parfait, cela peut prendre de longs mois. Mais l'important est de maintenir le dos droit.

Découvrez tous les articles du Supplément Printemps dans notre édition du 20 avril (E-Paper) et en ligne dans les prochains jours sur lessentiel.lu.

(L'essentiel)