Un clip très décalé sur le porno fait un carton

Deux acteurs pornos, nus, qui se présentent au domicile d'une mère de famille pour lui expliquer que leurs vidéos en ligne ne sont pas la meilleure éducation sexuelle pour son fils... En Nouvelle-Zélande, une campagne de sensibilisation hors du commun fait un carton. La publicité «Keep It Real Online», financée par le gouvernement néo-zélandais, est très vite devenue virale, avec le ton faussement ingénu de ses protagonistes.

Une serviette nouée dans les cheveux et une tasse de thé dans la main, la maman écoute avec intérêt l'actrice et l'acteur qui, sur le pas de la porte, disent avoir remarqué que son garçon les regardait sur tous les types d'écrans. Ils lui expliquent que leurs vidéos sont destinées aux adultes et ne représentent pas la réalité, qu'il n'y est notamment jamais question de consentement.

Hilarious New Zealand Sex-Ed advert, part of the ‘Keep it Real’ Online series - A New Zealand government campaign designed to protect children from online harm.pic.twitter.com/PW71S5q6Ld