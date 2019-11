Comment sortir du lit plus facilement en automne?

Il y a deux semaines, nous avons réglé nos horloges sur l'heure d'hiver. En théorie, cela signifie qu'il fait jour un peu plus tôt le matin, mais dans la pratique, la plupart des travailleurs sont obligés de se lever avant que le soleil ne pointe son nez.

Le corps a souvent bien du mal et irait bien mieux s'il était réveillé par la lumière du jour et non par un réveil, une heure plus tôt. Mais voici quelques astuces pour aider les grincheux du matin à sortir de leur lit plus facilement.

La veille au soir

On ne le répétera jamais assez: les écrans sont à bannir si on veut trouver le sommeil. La lumière bleue émise par les smartphones envoie au cerveau le signal qu'il fait jour et le stress d'être toujours joignable nous prive d'un sommeil bien mérité. Alors, une heure avant de se coucher, fini les téléphones portables, la télévision et l'ordinateur! Mieux vaut s'emparer d'un bon livre.

Les réveils simulateurs d'aube

Une majorité de personnes éprouvent des difficultés à se lever quand il fait nuit. Une solution est de faire en sorte que la pièce dans laquelle on dort soit baignée de lumière dès le réveil. C'est possible grâce à un réveil simulateur d'aube, qui diffuse une lumière identique à la lumière du jour, une demi-heure avant la sonnerie du réveil.

Il est également possible d'investir dans des ampoules intelligentes, programmables notamment grâce à un téléphone portable, qui vont s'allumer à des heures précises, par exemple quelques minutes avant la sonnerie du réveil. Leur éclairage peut également être ajusté, variant de la nuit noire au plein jour.

Un café déjà prêt

Si vous faites partie de ceux qui ont absolument besoin d'un café ou d'un thé pour démarrer, cela vaut peut-être le coup d'investir dans une machine à café ou une bouilloire électrique intelligente que vous pourrez mettre en route depuis votre lit. Ainsi, votre boisson du matin sera prête dès que vous poserez le pied par terre.

Un miroir avec lumière intégrée

Cette solution est plutôt destinée à ceux et celles qui, avant de quitter la maison, passent un certain temps à se maquiller ou à se coiffer. Les miroirs aux cadres lumineux existent également avec variateurs de luminosité. Les lampes de ces miroirs ont un éclairage de 5 000 Kelvin, ce qui correspond à la lumière du jour.

Séance de yoga au lit

Si vous éprouvez des difficultés à vous lever, cela peut également être dû au fait que votre corps a du mal à se remettre en route après avoir été au repos pendant quelques heures. Pour lutter contre ce phénomène, rien de tel que le yoga au lit. Il s'agit de petits exercices que l'on peut effectuer en position couchée (ou du moins au lit). Une fois qu'on a réactivé la circulation sanguine, il devient beaucoup plus facile de se lever.

Veiller à respecter la bonne température

Outre la lumière du jour, le corps se base également sur la température pour déterminer s'il est l'heure de se lever ou de se coucher. Lorsque la température corporelle baisse, cela indique au corps qu'il est temps d'aller dormir. À l'inverse, la température augmente dès qu'on se lève. Cet effet est donc un bon indicateur. Il faut veiller à ce que la température dans la chambre à coucher soit relativement basse au moment du coucher et à se réchauffer le plus rapidement possible au lever, en s'activant, en enfilant des vêtements bien chauds ou en buvant une boisson chaude.

