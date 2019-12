Les aliens font carrière... dans le porno sur le Net

Pornhub a enregistré cette année quelque 42 milliards de visites, soit 115 millions par jour. Avec une telle performance, autant dire que le site pornographique canadien a alimenté les fantasmes de pas mal d'internautes. Dans les chiffres publiés ces derniers jours par la plateforme, journaldugeek.com relève notamment que les visiteurs sont dans la pleine vigueur de l'âge, avec une moyenne de 36 ans. Et qu'ils regardent leurs vidéos coquines sur smartphone à 76,6%.

Pour illustrer l'étendue de ses possibilités, Pornhub a dévoilé ces derniers jours le classement des mots-clés les plus souvent recherchés sur la plateforme. Et certains choix peuvent surprendre. En effet, si «amateur» arrive en tête du classement mondial (amateur, par opposition aux acteurs et actrices pornos professionnels), le n°2 du classement est... «alien», «extraterrestre», en anglais. Vérifications faites, E.T. et Alf n'ont pas fait de sextapes, mais il s'agit de films pornographiques d'animation mettant en scène des créatures de l'espace. Pour compléter le podium apparait «POV», pour «Point of view», une façon de filmer qui place le spectateur en immersion, comme s'il (ou elle) était à la place du personnage principal.

Français et Allemands d'accord

Amateur, Alien, POV... On n'imagine pas trop ce que peut donner la combinaison des trois mots-clés arrivés en tête. Pas sûr qu'on ait envie de savoir, d'ailleurs. La quatrième position est occupée par «Belle Delphine», une instagrameuse britannique qui avait promis de créer une chaîne Pornhub en échange de mentions. «Cosplay» suit en cinquième position, devant «mature», «bisexuel», «Apex Legends» (des jeux vidéo de type battle royale), «ASMR» (une sorte de stimulation visuelle ou auditive). Le top 10 est complété par la «domination féminine».

À noter que Pornhub a aussi décliné son classement pour certains pays. Ainsi, nos amis Français et Allemands semblent d'accord pour préférer «anal» dans leurs recherches pornos. Sur le continent américain, c'est la catégorie «lesbian» qui est en tête, tandis qu'«Ebony» a les préférences de l'Afrique, selon Pornhub. Les russes, eux, préfèrent «Hentai», tandis que «Japanese» est le mot-clé préféré des Chinois. On ne sait en revanche pas si la réciproque est vraie.

(jw/L'essentiel)