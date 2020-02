Un escape game inspiré de «La Casa de Papel»

Avril sera le mois des braquages. En plus de la mise en ligne de la 4e saison de «La Casa de Papel», le 3 sur Netflix, il sera possible de prendre part à un hold-up - fictif - à la Monnaie de Paris dans un jeu d'évasion grandeur nature. Appelé «La Casa de Papel: The Experience», cet escape game promet aux participants «une expérience immersive, une superproduction pleine de rebondissements».

Le scénario de ce jeu, dont les dates exactes ne sont pas encore connues, se calquera sur celui de la première saison du feuilleton espagnol, rapporte Le Parisien. Les personnes qui prendront part à l'expérience se retrouveront à la place des lycéens pris en otage dans la fiction alors qu'ils effectuent une sortie scolaire à l'Hôtel royal de la Monnaie d'Espagne.

40 000 personnes sur liste d'attente

En effet, les participants commenceront par une visite classique de la Monnaie de Paris, institution qui fabrique les pièces de monnaie pour la France, avant de se retrouver face à une bande de braqueurs. Vêtus d'une combinaison rouge et portant un masque de Dali sur le visage, ces malfaiteurs demanderont leur aide aux visiteurs pour réaliser le casse du siècle.

Chaque partie réunira trente participants et durera environ une heure et demie. En plus de la capitale française, «La Casa de Papel: The Experience» se déroulera également à Madrid et à Sao Paulo, au Brésil. En France, il faudra prendre son mal en patience et prier pour avoir un billet. Au bout de cinq jours, 40 000 personnes étaient déjà sur la liste d'attente, informe Le Parisien.

(L'essentiel/jfa)