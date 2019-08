La folie matcha sauvera-​​t-​​elle le thé japonais?

Glaces, pâtisseries, chocolat au matcha: cette poudre de thé d'un vert lumineux régale pupilles et papilles au Japon et à l'étranger, nouveau filon des marchands nippons qui cherchent par tous les moyens à stopper le déclin de la consommation de thé. Dans une boutique de thé de Shizuoka, première province productrice du pays, les clients se pressent davantage autour du bac composé de sept glaces au matcha, dont le vert change de couleur selon l'amertume du parfum, qu'ils ne viennent pour déguster du thé.

«Le nombre de buveurs réguliers de thé diminue», explique Shigehiko Suzuki, patron de la compagnie Marushichi Seicha qui exploite plusieurs magasins dans l'archipel. Parti de ce constat, cet entrepreneur de 55 ans a démarré une activité de thé «matcha» il y a 20 ans, qui a rapidement fait mouche, avant de se lancer il y a neuf ans dans les glaces au matcha, en proposant sept niveaux différents d'amertume. «La demande de matcha est en forte expansion, en particulier en Asie et aux Etats-Unis, pour la glace, les desserts et le café», se réjouit-il.

Le Japon n'est plus le seul à en produire

L'an dernier, le Japon a exporté plus de 5 000 tonnes de thé vert (tous types confondus), dix fois plus qu'il y a deux décennies. L'Europe compte aussi parmi les destinations. Au fil des ans, la compétition autour du matcha s'est intensifiée un peu partout dans le monde. «Le Japon n'est plus le seul» à en produire, et «le matcha ne pourra pas sauver tous les producteurs» de thé japonais, admet M. Suzuki. À quelques kilomètres de là, un couple de paysans coiffés d'un fichu blanc ramassent les feuilles de thé dans un champ. Dans l'usine à proximité, flotte l'odeur de grillé de fines feuilles s'envolant sous le souffle de l'air chaud. Séchées dans un four, elles sont ensuite triées et broyées en une fine poudre, le fameux matcha.

«Nous avons décidé de nous convertir au matcha parce que cela rapporte plus», raconte Yoshio Shoji, 67 ans et agriculteur depuis 50 ans. Le matcha est vendu deux fois plus cher que le sencha, le thé vert en feuilles le plus répandu au Japon. Historiquement, le Japon a découvert le thé au début du 9e siècle. En provenance de Chine, il était à l'époque utilisé pour ses vertus médicales. Ce n'est qu'au 16e siècle que le matcha fut développé à Kyoto, indissociable de la cérémonie du thé mise au point par le maître Sen no Rikyu. Le sencha, lui, ne sera inventé que deux siècles plus tard. Il représente aujourd'hui plus de la moitié des 80 000 tonnes de thé produites au Japon par an, tandis que le thé servant à la fabrication du matcha, bien qu'en essor, dépasse à peine les 3%.

