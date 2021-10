Un artiste sourd et trans pour Yves Saint Laurent

«Mes cicatrices font de moi qui je suis. C’est un privilège de les porter». C’est le message porté par Chella Man dans la nouvelle campagne publicitaire d’Yves Saint Laurent Beauté dans laquelle il évoque sa mastectomie: «La manière dont mon corps s’adapte est une force».

Homme transgenre d’origine chinoise, non binaire, juif et sourd, l’artiste de 22 ans, également vidéaste, s’engage à propos des questions liées aux droits des personnes LGBTI+ et des personnes malentendantes et sourdes. La marque Yves Saint Laurent Beauté l’a choisi comme visage de sa nouvelle collection de maquillage et de soin, nommée «Nu».

Depuis 2017, Chella Man documente sa vie, son parcours de transition, ses amours et ses engagements dans des vidéos YouTube. «Mes cicatrices sont ma signature. Et vous, que portez vous fièrement?», écrit l’Américain sous son post Instagram. Sourd, il signe également la phrase «Mes cicatrices scintillent», en mettant en avant les bijoux qu’il crée sous le nom Beauty of Being Deaf. L’objectif de sa marque est de sublimer les appareils d’aide auditive. Il est aussi le premier mannequin trans et sourd à avoir signé avec l’agence IMG, en 2018.

Gender-free et durable, cette ligne d’YSL Beauté s’adresse au plus grand nombre. Elle comprend, pour l’instant, cinq produits, disponibles dans de nombreuses teintes.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)