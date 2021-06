Ces 10 rues sont les plus cool du monde

On les appelle les «World’s Coolest Streets». De La Havane à Melbourne, de Lisbonne à Los Angeles, le magazine, véritable city-guide créé en 1968 dans les plus grandes villes du monde, a demandé à plus de 27 000 personnes de répondre à la question suivante: quelle est la rue la plus cool de votre ville? Le choix devait se faire en intégrant plusieurs critères comme la cuisine, les bars et l’activité nocturne, l’art et la culture, mais aussi l’énergie dégagée par la communauté qui y vivait.

«Ces endroits en question ont aidé les gens à passer à travers la dernière année, et il est plus important que jamais de soutenir ces lieux touristiques au moment où tout commence à rouvrir, a déclaré James Manning, rédacteur en chef de la publication Time Out International dans un communiqué. Des terrasses à la culture en plein air, la vie de rue offre un aperçu de l’avenir de chaque ville. Nous sommes des créatures sociales, et ces rues sont les endroits parfaits pour se retrouver et recommencer à socialiser, à manger et à boire».

1. Smith Street, Melbourne

2. Passeig de Sant Joan, Barcelone

3. South Bank, Londres

4. San Isidro, La Havane

5. Sunset Boulevard, Los Angeles

6. Witte de Withstraat, Rotterdam

7. Rua Três Rios, São Paulo

8. Haji Lane, Singapour

9. Rua Rodrigues de Faria, Lisbonne

10. Calle Thames, Buenos Aires