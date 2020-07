Ce compte Insta se moque des «influenceuses»

Avec le coronavirus, on s’est demandé combien de temps les «influenceurs» allaient exercer… leur influence. Les vacances sponsorisées et les événements prestigieux n’étant plus d’actualité, les instagrameuses ont créé du contenu dans les limites de leur maison.

Certaines tendances en ligne sont devenues plus apparentes. Combien de personnes ont photographié une tasse de café sur une couette blanche et moelleuse? Selon le compte Instagram @ShitBloggersPost, beaucoup.

Suivi par 16 000 personnes, il réunit depuis le 19 juin les photos des posts les plus omniprésents sur le réseau social, accompagnés de légendes effrontées. «Plus vous êtes sur Instagram, plus vous voyez des tendances se former», explique l’une des mystérieuses personnes qui se cache derrière le profil.

Voulant rester anonyme, elle explique dans une interview accordée à Nylon: «Nous avons pensé qu'il serait amusant de commencer un compte qui serait un clin d'œil à cette culture, mais de manière légère et encourageante. Nous aimons ces images, nous aimons ces créateurs, nous développons simplement un espace pour que chacun puisse rire de lui-même».

L’autodérision, @ShitBloggersPost prétend que les blogueuses en ont. «Il y a une fille sur 100 qui, selon nous, n’aurait pas le sens de l'humour et le prendrait vraiment personnellement, mais la grande majorité d'entre elles nous ont beaucoup soutenus».

Certaines tendances sont plus évidentes que d’autres. «Vous suivez dix filles et les dix postent la même chose la même semaine, c'est assez perceptible. Parfois, un follower nous envoie une suggestion qui n'était pas aussi évidente, alors on regarde d'un peu plus près et on réalise qu'il y a plus de vingt filles qui ont participé à cette tendance». Que ce soit un vêtement, une mise en scène de fleurs, un gâteau ou un meuble, rien n'échappe au radar de @ShitBloggersPost.

(L'essentiel)