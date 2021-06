Toutes les bonnes raisons de dormir nu

Il fait beau, il fait chaud et c’est enfin le moment de mettre au placard son vieux pyjama manches longues. Et cette année, au lieu de le remplacer par votre vieux short décati, pourquoi n’essaierez-vous pas de dormir nu(e)? Cette habitude encore peu répandue (environ 22% des Américains et 10% des Français) est pleine de bienfaits, explications.

Réguler sa température et éviter les infections

En dormant nu(e)s, nous avons moins chaud, nous transpirons moins et c’est au corps de réguler sa température. Résultat, outre le fait de perdre des calories, l’endormissement intervient plus vite et la peau, qui n’est pas engoncée dans des vêtements, produit moins de sébum. Ce dernier, associé à la transpiration, peut provoquer des problèmes de peau mais est aussi l’endroit idéal pour la prolifération des bactéries. À noter que porter des sous-vêtements la nuit augmente le risque d’irritation, de cystites et autres mycoses vaginales chez la femme.

Un sommeil de meilleure qualité

Sans élastiques, bretelles, boutons, vos mouvements seront plus libres, et votre pression sanguine relâchée. Résultat: vous vous sentirez plus à l’aise. Vous aurez aussi moins chaud, ce qui permet un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Veillez à bien aérer votre chambre pendant la journée et fermer stores ou volets si elle est exposée au soleil. Il est conseillé de dormir dans un espace où la température se trouve entre 18 et 19 °C.

Booster sa confiance en soi

Dormir nu(e), c’est aussi exposer son corps, le voir un peu plus souvent et peut-être l’occasion de se réconcilier avec lui. Et pour ceux qui dorment à deux, tant mieux, cela booste aussi… la libido et les liens affectifs. Dormir nu(e) à côté de son ou sa partenaire permet de stimuler le désir sexuel, mais pas seulement, puisque le contact fait augmenter la sécrétion d’ocytocine, appelée hormone de l’amour.

C’est écologique

Moins de vêtements portés, moins de lessives, moins d’eau utilisée. Simple comme bonjour.

