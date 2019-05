Le télétravail serait utile, aussi, contre la pollution

Difficile de se passer de la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Or, le secteur des transports, plus gros émetteur de gaz à effet de serre dans de nombreux pays, doit principalement cette place peu glorieuse au trafic routier. Pour lutter contre la pollution liée aux allers-retours domicile-travail, les pouvoirs publics en France encouragent notamment les entreprises à avoir recours au télétravail. Le gouvernement a ainsi assoupli la réglementation encadrant la pratique, à l'automne 2017.

Un certain nombre de sociétés se penchent sur la question mais «pas assez, même s'il y a une tendance plutôt à la hausse», observe auprès de l'AFP Jérémie Almosni, chef du service transport et mobilité à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Dans le secteur privé, 29% des salariés ont pratiqué le télétravail de façon occasionnelle ou régulière en 2018, contre 25% l'année précédente, selon une enquête Ifop. «C'est plutôt la notion de qualité de vie au travail qui amène les entreprises à s'intéresser à la question», ajoute M. Almosni.

56 jours au Luxembourg?

Chez Somfy, basé à Cluses (Haute-Savoie), environ 38% des salariés télétravaillent, jusqu'à deux jours par semaine. Le groupe a totalisé 4 785 jours de télétravail en 2018, ce qui a permis aux salariés d'éviter de parcourir 170 000 kilomètres. Bien que le télétravail soit synonyme d'une réduction du nombre de kilomètres parcourus, certains facteurs peuvent estomper l'effet bénéfique sur la qualité de l'air.

«Les gens vont en profiter pour effectuer d'autres déplacements, par exemple aller faire des courses ou chercher les enfants à l'école», explique à l'AFP Anne Aguiléra, chercheuse à l'Institut français des sciences et technologies des transports de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar). Ces trajets restent généralement plus courts que celui entre le domicile et le lieu de travail, mais ils affaiblissent le bilan environnemental de la journée de télétravail.

Pour rappel au Luxembourg, le Conseil national pour les étrangers (CNE) demande à autoriser jusqu'à 56 jours de télétravail pour les frontaliers.

(L'essentiel/afp)