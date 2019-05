Elle pose avec l'entrejambe taché de sang

Shera Kerienski a créé le buzz, ce week-end. La youtubeuse et ancienne chroniqueuse de l’émission «Touche pas à mon poste!», a posé devant l’objectif toute de blanc vêtue, l’entrejambe taché de sang. La Française 26 ans a posté ce cliché sur son compte Instagram suivi par 1 million de personnes pour dénoncer la précarité menstruelle, mais aussi pour briser un tabou. Son message est clair: «Je suis fière d’avoir mes règles, mes règles sont belles, sont naturelles et marquent l’étape de fille à femme ou future mère, selon les envies, et c’est ce qui est aussi merveilleux.»

Elle en profite pour dénoncer les remarques sexiste: «C'est quelque chose que nous vivons chaque mois, quelque chose qui est naturel, que nous ne choisissons pas», écrit Shera. Nous avons toutes déjà eu honte de tacher notre pantalon de cette jolie couleur rouge, nous avons toutes déjà subi des réflexions débiles du style "Oh t'es relou, t'as tes règles ou quoi?"; "Ah beurk les règles c'est dégueu"». Son post a été liké plus de 295 000 fois.

Aujourd’hui, de plus en plus de femmes influentes osent parler de ce sujet qui en gêne plus d’une. Avec son initiative, Shera veut nous décomplexer.

(L'essentiel)