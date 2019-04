Les expressions qui vous irritent le plus au bureau

Si vous n'aviez pas ou peu fait attention auparavant, vos collègues utilisent leurs propres expressions, certaines d'entre elles font l'unanimité, quand d'autres exercent une forme d'irritation intérieure.

L'expression la plus employée au bureau est «Bon courage», 82% des Français sondés l'utilisent. Qapa, une agence d'interim 100% numérique, a recensé auprès de 4,5 millions de candidats en France les expressions de bureau les plus employées et détestées. À la question «comment vas-tu?» le lundi, un employé sur deux répond souvent «comme un lundi» quand 74% utilisent à plusieurs reprises «vivement le week-end».

Les plus haïes au bureau ont été répertoriées dans un top 3:

1. «ASAP», expression anglaise signifiant, aussi vite que possible (17%) 2. «Je suis charrette» (13%) 3. «Incessamment sous peu» (11%)

D'autres ont aussi été comptabilisées dans la liste des expressions bannies: «Mettre la pression» (10%), «prendre le lead» (9%), «être overbooké(e)» (7%), «être sous l'eau» (6%) ou encore «je dis ça, je dis rien» (6%). Et presque à l'unanimité, plus de 90% des employés ont horreur de la question: «Tu as pris ta demi-journée?».

