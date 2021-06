Un ancien wagon transformé en café branché

Se faire photographier, latte frappé à la main, devant la locomotive est devenu un passage obligé dans la capitale cambodgienne.

Le réseau de voies ferrées du Cambodge, qui s'étend sur 600 kilomètres entre la frontière thaïlandaise et le sud du pays, a connu une histoire chaotique. De longues portions ont été endommagées par les années de guerre et presque laissées sans entretien. Entre 2016 et 2018, le pays avait rouvert deux lignes, l'une vers Sihanoukville et l'autre vers la Thaïlande, mais elles ont fermé en mars dernier, pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, qui a jusqu'ici touché 36 000 personnes et causé 300 décès.

«C'est amusant»

La liaison nouvellement établie vers l'aéroport a, quant à elle, été suspendue au début de l'année dernière. Toutefois, depuis peu, la gare de Phnom Penh accueille un café installé dans une rame réaménagée qui reste à quai mais qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de selfies postés sur Instagram ou sur Facebook. Parmi eux, Chan Thol, une étudiante de 19 ans, et ses amis, ont fait du café un repaire régulier et affirment que c'est un délicieux dépaysement après des semaines d'ennui confinés à la maison.

«Je viens pour le plaisir et pour prendre des photos avec mes amis et profiter du café», déclare-t-elle à l'AFP. Pour Se Sokunaphor, 27 ans, le concept est unique. «Je n'étais jamais monté dans un train auparavant. Et c'est amusant», dit-elle.

Sensation de voyager

La voiture n'a nécessité que des modifications mineures, notamment le remplacement des vieux sièges par des chaises plus confortables, selon Sak Vanny, directrice des opérations passagers de la société royale des chemins de fer.

«Nous avons eu l'idée de transformer un wagon de train en café afin de générer des revenus pour l'entreprise et d'aider les membres du personnel à travailler pendant la pandémie», explique-t-elle à l'AFP.

«Nous n'y avons pas apporté beaucoup de modifications pour que son aspect d'origine ne disparaisse pas... lorsque les invités viennent ici, ils peuvent avoir la même sensation que s'ils prenaient le train».

(L'essentiel/afp)