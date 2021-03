Un bijou incroyable pour les 100 ans du n°5 de Chanel

C’est un des parfums les plus portés du monde depuis 100 ans: le n°5 de Chanel a été créé en 1921n par Ernest Beauxn pour Coco Chaneln qui exigeait «un parfum de femme à odeur de femme». La maison a évidemment voulu marquer le coup et réfléchit depuis plusieurs années à la façon la plus originale et la plus élégante de célébrer cet anniversaire. Et quoi de mieux qu’un bijou exceptionnel?

«Nous voulions une pierre spectaculaire, en taille émeraude comme la place Vendôme et des caratages de gemmes inhabituels, faisant écho au chiffre magique de Gabrielle Chanel, le 5. On s’est vite aperçu que c’était compliqué…», a confié Frédéric Grangié, P-DG de Chanel joaillerie et horlogerie à Paris Match. La maison exige en effet que le diamant fasse 55,55 carats, en référence au numéro mythique.

«Il était impossible qu’il affiche un autre poids»

Elle décide donc de le créer elle-même à partir d’un diamant de 170 carats, extrait de la mine Letseng, au Lesotho. «Notre volonté n’était pas d’en tirer la plus grosse gemme possible mais d’obtenir un diamant octogonal vraiment parfait qui soit une référence directe au n°5», indique Frédéric Grangié. «Il était impossible qu’il affiche un autre poids. Mais c’était un exploit!».

Le bijou, qui n’est pas destiné à être vendu, est spectaculaire: une fois le diamant amovible – pour qu’il puisse être admiré - placé au centre d’une incroyable monture, le flacon du mythique parfum apparait comme par magie. «Notre objectif était d’exprimer la fluidité de la fragrance dans le travail du métal et des pierres. explique Patrice Leguéreau, directeur du studio de création de la joaillerie. «Nous voulions transformer une icône de la parfumerie en une icône de la joaillerie».

