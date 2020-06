Comment protéger le climat au quotidien?

Les Européens consomment trop de ressources naturelles depuis des décennies. Voici cinq astuces pour contribuer à la protection de l'environnement et du climat, par de simples changements de comportement.

Réduction des déchets

L'élimination des déchets a des retombées écologiques et économiques. Outre la consommation de matières premières rares, les coûts de l’élimination de tous ces déchets (y compris les infrastructures nécessaires) sont très élevés. Par conséquent, on devrait produire le moins de déchets possible et par exemple, utiliser des emballages recyclables lors des achats. Le fait d’apporter avec nous des gobelets, assiettes, bols et couverts réutilisables lorsque l’on achète de la nourriture à emporter permet de réduire considérablement la consommation de plastique.

Des produits de saison

Les aliments régionaux et de saison ont un bilan écologique nettement meilleur que les produits importés hors saison. Le transport aérien de produits frais est très énergivore. Dans la plupart des cas, les aliments d'origine végétale sont meilleurs pour l'environnement que la viande, le lait et les œufs. Selon une étude de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'élevage industriel est responsable d'environ 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La viande et les produits animaliers doivent donc être consommés consciemment et, dans l'idéal, provenir d'une ferme biologique de la région.

On doit également veiller à ne pas jeter la nourriture. La production d’aliments engendre 30% de la pollution environnementale dans le monde. Quand on jette des aliments irréprochables aux ordures, des ressources rares comme l’eau, les sols et les sources d’énergies fossiles sont inutilement polluées ou consommées en vain. Dans le même temps, une demande accrue en raison des pertes raréfie l’offre mondiale d’aliments, alors que la sécurité alimentaire de nombreuses personnes n’est pas garantie. Avec un peu d'imagination, de nouveaux plats peuvent être préparés à partir de restes de nourriture.

Appareils ménagers peu gourmands

Grâce à l'étiquetage, il est possible d’évaluer en un coup d’œil la consommation énergétique des appareils électroménagers. Elle est divisée en classes d'efficacité de A à G. Dans de nombreux cas, cette classification a déjà été remplacée par de nouvelles classes, les meilleurs produits étant marqués A+++. Les appareils électroniques tels que les machines à café consomment en permanence de l'énergie en mode veille. Cela vaut donc la peine, d'un point de vue écologique et financier, d'éteindre complètement ces appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Outre les appareils électroménagers à haut rendement énergétique, il est possible d'économiser de l'énergie dans la vie de tous les jours grâce à des conseils simples. Dans la cuisine par exemple: l'eau étant quasiment toujours chauffée pour la cuisson, comparer l'énergie nécessaire pour chauffer un litre d'eau portée à ébullition permet d’illustrer le besoin en énergie des différentes méthodes de cuisson. Faire bouillir l'eau dans une bouilloire est la méthode la plus écologique, la moins chère et la plus rapide. Réchauffer les plats dans le four à micro-ondes est beaucoup plus rapide qu’au four ou à la poêle. Comme le four à micro-ondes a également une puissance inférieure, l'énergie nécessaire pour chauffer les aliments est beaucoup moins élevée qu’avec la cuisinière.

Revoir la mobilité

Les transports représentent un bon tiers de l'énergie totale consommée. Les véhicules propulsés par des moteurs à combustion émettent du dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Les petits trajets, s’ils étaient réalisés à vélo, seraient souvent plus rapides, sans stress ni pollution. Un vélo n’émet pas de CO₂ et met peu le sol à contribution. Ainsi, si vous vous rendez à l'école ou au travail à vélo, en e-bike ou en transports publics, vous contribuez grandement à la protection du climat et de l'environnement.

Dans le cas des voitures, non seulement le poids du véhicule mais aussi le type de moteur détermine le niveau de consommation de carburant et d'émissions de CO₂. L'institut de recherche de Heidelberg a testé le kilométrage total au-dessus duquel la voiture électrique émet moins de CO₂ qu'un moteur à combustion. Selon l'étude, un véhicule électrique dépasse un moteur à essence après plus de 60 000 kilomètres, et un véhicule diesel après 80 000 km. Le style de conduite a également une influence majeure sur la consommation d'énergie des voitures.

Voyager

Le trafic aérien est responsable d'environ 5% de l’impact climatique provoqué par l’Homme dans le monde. Pour cette raison, l'avion doit être évité autant que possible. De nombreuses villes européennes sont également facilement accessibles en train. Les vacances dans votre propre pays sont encore meilleures pour l'environnement.

(L'essentiel/Stephanie Sigrist)