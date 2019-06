La Joconde va déménager au musée du Louvre

Elle va être transférée «à une centaine de pas» le 16 juillet au soir dans la Galerie Médicis, l'une des plus vastes du musée. Elle y sera visible dès le lendemain matin dans une vitrine climatisée, comme celle où elle a été exposée jusqu'alors.

Cherchant à mieux maîtriser l'afflux de visiteurs (plus de 10 millions en 2018) et assurer de nouvelles normes de sécurisation, sans jamais le fermer, la direction du musée a engagé son plus grand chantier depuis le Grand Louvre dans les années 80. Depuis 2014, plus de 34.000 m2 ont été rénovés.

Retour mi-octobre

«C'est le début d'une immense rénovation à l'intérieur et à l'extérieur», a observé à l'AFP Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre.

La Salle des États est la plus visitée, une majorité des touristes voulant voir le chef d’œuvre de Léonard de Vinci: des dizaines de milliers de personnes s'y rendent chaque jour. «Nous accueillons une ville chaque jour», a résumé M. Martinez.

Cette salle avait été réaménagée au début des années 2000, mais une nouvelle rénovation était nécessaire. Elle a commencé en janvier. L'ensemble des œuvres ont été alors décrochées, à l'exception des Noces de Cana de Véronèse (qui ont été coffrées) et de la Joconde. Une fois achevés les travaux, la Joconde regagnera mi-octobre cette salle.

