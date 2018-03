Cette jet-​​setteuse a le plus incroyable des dressings

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus riche de toutes? C’est peut-être Jamie Chua. À en croire le dressing de cette Singapourienne, elle est blindée. Il mesure 65 m² et il a des allures de magasin de luxe.

Dans une vidéo récemment publiée sur le site Insider, une journaliste a eu la chance de visiter le dressing de la jet-setteuse. Mais Jamie avait déjà ouvert les portes de ce lieu si convoité, dans une vidéo publiée sur sa page YouTube en 2016 (ci-dessous). Et on ne peut pas dire qu’elle fasse dans le minimalisme. Cette pièce, que dis-je, ce coffre-fort, s’ouvre avec son empreinte digitale. Normal, quand on sait qu’il contient pour 400 000 dollars (environ 327 000 euros) de sacs Hermès, mais aussi de diamants, de montres et de robes haute couture qu'elle porte à des bals. L'une d'elles coûte 27 000 dollars (environ 22 000 francs) et pèse 30 kilos.

Avec son regard juvénile, sa peau parfaitement lisse, difficile de croire que Jamie a 42 ans. Oui, 42. Elle a pourtant l’air d’être sur Terre depuis moins d’un quart de siècle.

Et puis d’où vient sa fortune? Que fait-elle dans la vie (à part acheter des sacs)? Jamie n’est pas née avec une petite cuillère en argent dans la bouche. À 17 ans, elle était hôtesse de l’air pour Singapore Airlines. Trois ans plus tard, elle rencontre le milliardaire indonésien Nurdian Cuaca alors que celui-ci volait en business class. Elle l’épouse rapidement et vit la belle vie. Le couple divorce en 2011. Elle a réclamé 450 000 dollars par mois de pension alimentaire, se projetant ainsi au 7e ciel de la vie de luxe.

Jamie explique à Insider qu’elle a conçu l’architecture de cette pièce pour littéralement encadrer ses vêtements comme s’il s’agissait de véritables œuvres d’art. Elle a également maximisé l’espace en installant un système de dix portes qui se tirent comme des tiroirs à classeurs.

Sa pièce la plus précieuse: son sac Birkin en crocodile avec des détails en or blanc et en diamants (254 au total), faisant de ce sac, l’un des plus chers au monde.

La vidéo d'«Insider»:

(L'essentiel)