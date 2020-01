La Chine s'attaque aux plastiques à usage unique

Fini les sacs en plastique et autres pailles alimentaires. La Chine, premier pollueur mondial, s'apprête à les faire disparaître de ses restaurants, dès cette année. La Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère de l'Environnement ont ainsi annoncé, dimanche, un plan quinquennal de réduction de la consommation de plastique, dont la Chine est l'un des plus gros utilisateurs mondiaux. Ce plan prévoit également de bannir le polystyrène et la vaisselle jetable en 2020.

À plus long terme, le plan prévoit de réduire sur cinq ans de 30% l'utilisation des conteneurs et de la vaisselle en plastique par les chaînes de restauration rapide. Dans les hôtels, il faudra tourner la page sur l'habitude de remettre gracieusement des peignes ou des brosses à dents ou d'autres objets en plastique, après la fin 2022. À cette même échéance, les régions très peuplées des villes de Pékin et Shanghai et la province du Jiangsu (est) interdiront également l'usage des emballages non biodégradables.

Quarante années d'un développement économique effréné ont créé des habitudes de gâchis dans le pays aux 1,4 milliard d'habitants. Le géant asiatique a ainsi produit en 2017 pas moins de 210 millions de tonnes de déchets, selon la Banque mondiale, qui avertit que le total pourrait atteindre les 500 millions de tonnes en 2030. Dans un pays où la livraison de colis à domicile a pris une ampleur considérable, les emballages postaux sont également devenus un fléau. Chaque année, la «fête des célibataires», le plus gros événement mondial de commerce en ligne, donne lieu à lui seul à la livraison de 2,3 milliards de colis en une seule journée...

