Quel styliste pour la prochaine First Lady?

Il est un nom qui met d’accord Républicains et Démocrates aux États-Unis: Gabriela Hearst.

Âgée de 44 ans, la styliste uruguayenne, établie à New York, habille Melania Trump et Jill Biden. La femme du président élu portait une robe en satin émeraude de la créatrice pour assister au premier débat opposant les deux candidats, fin septembre. Une tenue qu'elle avait déjà porté lors d'une soirée caritative en 2017, aux côtés de Gabriela Hearst.

L’épouse du chef d’État sortant raffole des vêtements de Gabriela Hearst qu’elle porte pour ses apparitions officielles. La styliste est pourtant anti-Trump et a même déclaré: «Si Melania veut porter mes habits, elle peut se les payer», affirmant ainsi qu’elle ne voulait pas de la First Lady comme ambassadrice de sa griffe fondée en 2015.

Le jour de l’investiture de Joe Biden, le 20 janvier, tous les regards seront rivés sur la robe de bal de celle qui sera Première dame. Ce look revêt une telle importance outre-Atlantique qu’il rejoindra celui des autres épouses de présidents dans les collections du Musée national d’histoire naturelle des États-Unis, à Washington. Le mystère plane encore sur ce que Jill Biden portera. À cet événement, en janvier 2017, Melania arborait un fourreau crème créé sur mesure par Hervé Pierre. Le couturier français établi à Manhattan a habillé Hillary Clinton, Laura Bush et Michelle Obama.

Michelle Obama portait une robe Jason Wu au bal de l’investiture de son époux, en 2009. AFP

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)