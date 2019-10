Un coiffeur propose des «coupes silencieuses»

Mardi après-midi, dans n’importe quel salon de coiffure: «Et les vacances, c’était comment?», «Où est-ce que tu fais du yoga?», «Ta petite amie kiffe son nouveau job?» «Oh! Et comment va ton frère?». Oui, ceux qui se font couper les cheveux de temps en temps savent à quel point les bavardages sur le fauteuil pivotant peuvent être épuisants.

Sophia Hilton, propriétaire du salon londonien Not Another Salon, l’a également remarqué. Elle a donc décidé de soulager ses clients et ses coiffeurs de la pression superficielle du small talk. Depuis une semaine, elle propose des «coupes de cheveux silencieuses».

Comment ça marche?

Le concept est simple: après avoir réservé la coupe silencieuse, le client se rend au salon sur Brick Lane, discute de la coiffure souhaitée avec la personne en charge de sa tête et ensuite, il peut s’asseoir et se détendre. Pendant toute la durée du rendez-vous, le coiffeur ou la coiffeuse se tait.

«Dans notre salon, nous voulons nous assurer que les désirs de nos clients sont pris en compte, et si cela implique de ne pas parler pendant une heure ou deux, ça nous va», a déclaré Sophia Hilton dans un entretien avec Cosmopolitan. Dans sa bio Instagram, le salon de coiffure en fait la promotion avec le slogan suivant: «Pas de politique de jugement ici».

Néanmoins, personne n’est à l’abri des bruits de fond pendant une coupe de cheveux silencieuse. Les autres coiffeurs peuvent bavarder joyeusement à côté. Et savoir si on paie moins ou plus cher pour une coupe de cheveux silencieuse que pour une coupe avec des questions sur le travail et le yoga n’est pas clair quand on jette un coup d'œil au site web. Il est probablement préférable de poser cette question avant que le coiffeur ne commence à se taire.

(L'essentiel)