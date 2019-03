Vers une troisième voie pour les fruits et légumes

Entre une tomate poussée sous serre, sans beaucoup de goût mais très bon marché, et une coûteuse tomate bio, rougie au soleil en pleine terre, de plus en plus de producteurs de fruits et légumes testent une troisième voie: le «zéro résidu de pesticides» garanti. Un collectif de 52 producteurs a engagé en un peu plus d'un an une mini-révolution dans le monde du végétal frais. Fin 2017, sept entreprises fondatrices ont forgé le concept, qui retient aujourd'hui l'attention des pouvoirs publics et celle de la distribution: huit enseignes l'ont adopté en un an.

La promesse au consommateur porte sur l'absence de tout résidu de substances actives, garantie par un laboratoire indépendant certifié, Cofrac, et un organisme de contrôle extérieur, Kiwa: aucune substance interdite, aucun insecticide neonicotinoïde, aucun glyphosate, dans la limite de 0,00001 g par kilo, soit bien en dessous des limites maximales de résidus autorisées, les seuils légaux fixés par l'Union européenne. Le collectif «Nouveaux Champs» produit aujourd'hui 46 espèces de fruits et légumes frais sous ce label.

De la souplesse dans la production

Comment font-ils? Alors que la culture biologique est une obligation de moyens, une culture en pleine terre, avec zéro produit de synthèse utilisé pendant la culture, les producteurs ZRP ont une obligation de résultat: pas de résidus de pesticides à la fin. Pendant la culture, les intrants sont fortement limités. On recourt à la lutte biologique, des serres en culture hors sol utilisant des substrats régulièrement changés pour éviter la propagation des épidémies dans le sol, des insectes auxiliaires prédateurs d'autres espèces qui attaquent les plantes...

Ces producteurs revendiquent déjà une réduction rapide des produits chimiques. Chaque parcelle est testée au moins deux fois. Le laboratoire analyse les fruits avant récolte, pour déterminer leur conformité, puis à l'expédition. Pour les fruits en récolte continue comme les fraises, le premier test a lieu avant maturité, puis une fois tous les quinze jours dans chaque parcelle. Si un insecte ravageur ou un champignon attaque les cultures et qu'un traitement est nécessaire pour sauver la récolte, la production sera vendue en «conventionnel.

(L'essentiel/afp)