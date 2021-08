«Fini, les pantalons trop serrés!»

Ils pincent, serrent et transforment chaque bon repas en combat: les pantalons trop serrés compliquent la vie. La plupart du temps, ils se retrouvent au fond d’un placard et conservés dans l'espoir de pouvoir être reportés un jour.

L'instagrameuse Vivian Hoorn a un avis clair: «Offrez-vous un pantalon dans lequel vous pourrez respirer, manger et vivre!», dit-elle. Selon la Néerlandaise, porter des pantalons trop serrés et le voir dans une armoire est inutile et mieux vaut le donner à une amie ou le revendre, comme elle l'explique dans cette vidéo:

Sous la devise «Bye Bye Pants», Vivian Hoorn incite sa communauté à se débarrasser des vêtements inutiles. La jeune femme de 29 ans encourage ses 538 000 abonnés à s'accepter. «Nous nous rendons malades en dénigrant notre corps. Il faut arrêter de se sentir gros et de percevoir la graisse comme quelque chose de négatif».

Alors profitez de l'été, videz votre garde-robe et rappelez-vous que pour avoir un «Beach Body», vous n'avez besoin que de deux choses: une plage et un corps.

(L'essentiel/Geraldine Bidermann)