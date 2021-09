Coup de jeune sur les modèles Ibiza et Arona

Lancée «à la conquête des jeunes», Seat l’affirme, sur ses marchés, les clients ont en moyenne dix ans de moins, la marque espagnole a passé un très léger coup de crayon sur ses nouvelles Ibiza et Arona. Après tout, leur design plaît, autant le maintenir. Pour ce restylage, le best seller Ibiza intègre les optiques à LED de série, de nouvelles jantes et un badge en lettres manuscrites. Et c’est tout. C’est à peine plus pour l’Arona (ci-dessous).

L’évolution se passe à l’intérieur, avec un habitacle révisé et modernisé: revêtement en mousse sur la planche de bord, touches de couleur et rétroéclairage des aérateurs, écran passant à 9,2 pouces recentré sur le conducteur, et un cokpit digital large et lisible. Le confort reste plutôt sommaire, mais convenable, tout comme l’habitabilité et le volume de coffre inchangé, à 355 litres.

Les jeunes sont de plus en plus connectés, Seat s’est mis à la page avec la connexion sans fil à Android Auto et Apple CarPlay, l’accès à distance via Seat Connect ou encore la reconnaissance vocale pour accéder aux commandes et à l’infodivertissement.

Dès 15 200 euros

La petite Espagnole embarque aussi de nouveaux systèmes de sécurité et d’aides à la conduite, comme le maintien dans la voie, le détecteur d’angles morts, les feux de route intelligents ou la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Un bel apport pour cette catégorie, d’autant que cette technologie s’intègre plutôt bien. Côté motorisations, la page du diesel est bien tournée, mais celle de l’électrification pas encore ouverte. Cinq blocs essence sont au catalogue, allant de 80 à 150 chevaux (cette dernière étant juste disponible avec la boîte DSG à 7 rapports). Notre version de 110 ch, avec boîte manuelle à 6 rapports, offre une large plage de conduite et une belle polyvalence.

Le 3 cylindres amène un dynamisme appréciable, même en mode Éco, la voiture restant légère. L’agrément de conduite est entaché d’une direction un peu lâche et d’un faible retour de sensations. Le régulateur de vitesse bien calibré et un régime moteur qui incite à la frugalité permettront de rester autour des 5 litres aux 100 km homologués. La citadine est accessible dès 15 200 euros, mais bien mieux dotée et motorisée à 20 000.

Le restylage de la Seat Arona va un peu plus loin que celui de l’Ibiza, sans bouleverser la donne. Même les nouveaux feux antibrouillards, qui donnent un look vraiment distinctif, peuvent être mis de côté. Comme pour sa sœurette, la vraie évolution se voit à l’intérieur. Là aussi, la gamme de motorisations est composée uniquement de blocs essence (de 95 à 150 ch), complétée par une version au gaz (GNV) de 90 ch. Elles sont associées à des boîtes de vitesses manuelles ou DSG à double embrayage. Cette dernière montre un étagement un peu trop long qui pénalise lors des déplacements en milieu urbain. Un défaut qui se corrige grâce aux palettes au volant, les passages de rapports manuels permettant de glaner du répondant et un certain dynamisme. À l’aise sur les routes moins escarpées, le petit SUV est moins joueur qu’une Ibiza de par son centre de gravité plus haut. Cette Arona fera la différence avec ses tarifs attractifs - à partir de 18 000 euros - et son équipement.

(Mathieu Vacon)