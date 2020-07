La dolce vita sur le bassin méditerranéen

L'Italie déconfinée, c'est l'occasion pour les vacanciers d'expérimenter la dolce vita dans le bassin méditerranéen sur des kilomètres de plages de sable blond baignées dans une eau turquoise. De paresser au soleil. De prendre un café serré ou une crème glacée sur une piazza et de profiter d'une cuisine savoureuse.

Des vols du Findel à destination de la mer et du soleil



En Italie, Luxair dessert Bari les mercredis et samedis, et Florence les lundis et vendredis. La compagnie vole aussi vers Venise, Milan, Rome, plusieurs fois par semaine. Toujours en Italie, LuxairTours propose des voyages forfaitaires à Olbia, Cagliari, Rimini, Brindisi, Lamezia Terme, Naples, Palerme et Catane. Le voyagiste vous emmène également en Tunisie à Enfidha et à Djerba.



Passer la nuit dans un trullo



Incongrues mais d'une belle simplicité, ce sont les trulli, ces maisons cylindriques en pierre sèche au toit conique dans les Pouilles. On les trouve principalement dans la vallée d'Itria, surnommée la «Vallée des Trulli». Elles servaient d'abris ou d'entrepôts pour les agriculteurs. Certaines arborent sur leur toit un sigle censé éloigner le mauvais sort. Le visiteur peut passer la nuit dans certains trulli transformés en chambres d'hôtes.



Les régions d'Italie regorgent de panoramas magnifiques de bords de mer. Les Pouilles, au sud, qui forment le talon de la «Botte», étalent leurs collines parsemées de villes blanchies à la chaux, leurs jolies plages piquées de parasols propices au farniente et leurs criques encadrées de falaises. Bari est une ville portuaire et universitaire animée. Lecce, une superbe cité à l'architecture baroque. Dans un arrière-pays planté d'oliviers, le visiteur verra les trulli, maisons aux toits coniques. À Brindisi, il ouvrira son appétit sur un marché local avant de déguster un risotto suivi d'un tiramisu. L'île de Sardaigne, elle, regorge de plages de sable naturelles plongeant dans une eau cristalline. Sur le littoral, Cagliari est dominée par le quartier médiéval du Castello. L'intérieur des terres est montagneux. C'est dans ces paysages escarpés que l'on trouvera les nuraghes. Le plus grand site où voir ces ruines en pierre est le Nuraghe Riu Mulinu, qui donne vue sur le golfe de la jolie Olbia.

Au large de la pointe de la «Botte», la Sicile présente une grande richesse culturelle avec ses villes baroques. À Catane, au pied de l'Etna, on empruntera des sentiers pour atteindre le sommet de ce volcan encore actif, ou on ira au centre voir l'étrange éléphant en lave noire. À Palerme, on s'émerveillera devant les tombeaux byzantins, les marbres, les mosaïques…

(Séverine Goffin/L'essentiel)