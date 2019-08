«Bonjour, je suis ton voisin de numéro»

Si vous n'avez pas encore reçu de sms d'une personne se présentant comme votre «voisin de numéro», cela ne pourrait tarder. Lancé début août aux États-Unis, le concept «#numberneighbor» ou «#voisindenuméro» consiste à contacter un inconnu qui possède pratiquement le même numéro de téléphone que vous. Il suffit de changer le dernier chiffre: Ainsi, le 4 de votre numéro peut ainsi se transformer en 5 ou 3 pour joindre votre «voisin de numéro».

Le défi a percé en France, et a généré son lot d’échanges savoureux entre des internautes amusés et des « voisins » pas toujours commodes. Sur Twitter notamment, beaucoup ont partagé les captures des discussions avec leurs voisins. En parcourant le hashtag «#voisindenumero», on peut s'apercevoir que les personnes qui reçoivent le message d’approche pensent très souvent à un canular. Parmi ceux qui font la démarche, les plus optimistes rêvent de trouver l'amour grâce à ce procédé. Et il y a les plus réservés, qui ne peuvent faire le premier mais qui attendent désespérément que l'un de leurs voisins les contacte.

#voisindenumero j’ai pas fait le chaud. mais il me reste un voisin ???? pic.twitter.com/IfLU3Fe6xG — BoumBoumCiao (@suernaturel) August 3, 2019

N'empêche le mec le plus cool qui m'a répondu il a 40 ans quoi ????‍♂️ #voisindenumero pic.twitter.com/8Ugwac2si5 — Bouh (@JPMA_76) August 3, 2019

