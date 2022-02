Tout ce qu'il faut savoir pour bien stocker son vin

Combien de temps peut-on conserver une bouteille fermée?

La durée de conservation du vin est très variable. En fonction du degré de maturité des raisins, de la vinification et de l'élevage, chaque type de vin a une capacité à bien vieillir qui lui est propre. Le temps que l'on peut conserver une bouteille bouchée dépend en tout cas toujours beaucoup de la qualité du vin. De manière générale, la plupart des vins blancs et des rosés sont meilleurs les deux premières années suivant la récolte, et beaucoup de vins rouges, comme presque tous les vins effervescents, se boivent de préférence jeunes.

Naturellement, la plupart des vins peuvent aussi être gardés et consommés au-delà, mais au risque qu'ils ne soient plus à l'apogée de leur goût. Des vins rouges ou blancs qui ont mûri plus longtemps, n'atteignent souvent leur plénitude qu'après 5 ou 10 ans de vieillissement en bouteille – les Champagnes millésimés ont aussi un immense potentiel de garde. Mais ce sont les vins doux de première qualité qui ont la plus grande capacité de vieillissement, grâce à leur parfait équilibre sucre-acidité-alcool qui garantit aux vins une capacité d'épanouissement quasi infinie.

Combien de temps une bouteille entamée peut-elle être gardée?

La durée de conservation d'une bouteille entamée dépend toujours de la qualité du vin en question. Là encore, un principe s'applique: plus la bouteille est pleine, mieux le vin se conserve. Mais il est très important de bien refermer la bouteille. En résumé, on peut dire que généralement les mousseux, avec un bouchon adapté, se conservent 2 ou 3 jours dans le frigidaire sans problème, tout comme les vins blancs, rosés ou rouges jeunes. Les vins rouges aussi se gardent mieux lorsqu'on les entrepose dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. La palme de la conservation revient au vin doux car une bouteille ouverte se garde facilement jusqu'à une semaine sans que sa qualité n'en souffre significativement, et le plaisir de dégustation est total.

Comment bien stocker le vin?

Afin que la qualité du vin soit préservée et que son vrai potentiel puisse se déployer, les conditions de stockage doivent être optimales. Il faut si possible éviter un environnement chaud, voire de fortes variations de température, une lumière crue ou des bruits intenses. Lorsque les bouteilles sont fermées avec un bouchon de liège naturel, il faut veiller à ce qu'elles soient stockées horizontalement et à ce que l'hygrométrie du local ne soit pas trop basse sinon le bouchon se dessèche et rétrécit, la bouteille n'est alors plus parfaitement fermée et l'air entre en contact avec le vin. En général, une cave sombre à température constante entre 10 et 14 degrés et avec un taux d’humidité de 70 à 80% présente les meilleures conditions de stockage.

(nc/L'essentiel)