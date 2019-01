Se faire bercer pour mieux dormir?

C'est une étude qui fait du bruit, et elle peut en faire puisque les sujets dont elle s'est occupée dorment à poings fermés! Publiée dans la revue Current biology, la publication du Dr Bayer et du Dr Perrault met en lien le fait d'être bercés et une bonne qualité de sommeil. Dix-huit jeunes adultes en bonne santé se sont prêtés à l'exercice. Ils ont été bercés pendant toute une nuit, dans des lits mécaniques programmés pour se balancer à une fréquence de 0.25Hz. Interrogée par L'essentiel, Aurore Perrault conclut: «Nous avons trouvé qu'ils s'endormaient plus vite, passaient plus de temps en sommeil profond et avaient un sommeil moins fragmenté (moins de micro-éveils)».

L'étude du Dr Perrault et du Dr Bayer a aussi mis en lumière qu'être bercé pendant le sommeil améliorait la mémoire. Avant de dormir, il a été demandé aux sujets de retenir des informations, en moyenne les sujets retenaient plus d'informations lorsqu'ils avaient été bercés pendant la nuit.

Gare aux conclusions hâtives

Les problèmes de sommeil sont pourtant complexes et montrent les limites de l'étude réalisée. Les cobayes qui ont bien voulu se prêter à l'expérience ont été sélectionnés pour leur bonne condition physique, psychique et leurs bons rythmes de sommeil. Il est encore un peu tôt pour dire si cette méthode pourra être utile aux insomniaques de longue date ou aux bipolaires. Le Dr Pierre Alexis Geoffroy, médecin du sommeil, s'interroge sur les potentielles applications cliniques: «Il faudrait surtout tester si ce qui est mesuré se traduit sur le plan clinique, c'est-à-dire s'il y a une meilleure vigilance, un meilleur fonctionnement global, une meilleure humeur, moins de risques cardiovasculaires». Un constat partagé par l'auteur de l'étude: «Dans le futur, il faudrait tester si les effets bénéfiques peuvent être également observés chez une population souffrant de difficultés d’initiation et de maintien du sommeil comme par exemple l’insomnie mais aussi les personnes âgées, chez qui on observe un déficit en sommeil profond, nombreux éveils et troubles de mémoire».

Optimisation

La question de savoir si les bercements pourraient aider les adultes à mieux dormir n'est pas neuve, puisqu'une étude publiée dans Scientific Reports en 2018 par le Dr Omlin et ses collaborateurs avait plutôt conclu sur l'inefficacité du mouvement sur l'amélioration de la qualité de sommeil. Une différence de résultat qui s'explique, selon le Dr Perrault, par le fait qu'il existe une fenêtre optimale du mouvement, en dehors de laquelle le bercement est sans effet. «Cette fenêtre optimale se fait en fonction de la fréquence, du type de mouvement et de la distance de mouvement» et a été mise en évidence chez des souris. Il reste donc du chemin à faire avant que tout le monde se rue sur des lits mécaniques. Mais la recherche continue: «Nous voudrions tester notre lit sur plusieurs populations avant d’essayer d’autres types de mouvements».

(E.A./L'Essentiel)