En plein cœur de la nature de Moselle-​​Sud

Des cottages confortables, des activités nombreuses, un dôme de verre géant qui abrite des piscines ludiques, la forêt et aucune voiture, le concept Center Parcs a fait ses preuves. Cette marque néerlandaise de villages de vacances et résidences de tourisme est aujourd'hui portée par deux entreprises: Center Parcs Europe, qui opère dans plusieurs pays européens, et Center Parcs UK, qui gère des villages de vacances au Royaume-Uni. Née aux Pays-Bas en 1968 et appartenant depuis 2003 au Groupe Pierre & Vacances, la marque Center Parcs possède une trentaine de domaines forestiers. En France, en Belgique, en Allemagne et bien entendu aux Pays-Bas.

Pour s'y rendre



Le Domaine des Trois Forêts est situé à Hattigny, en Moselle. Prendre l'A31 jusqu'à Maizières-les-Metz, puis l'autoroutre A4, di rection Strasbourg. Après le contournement de Metz-Est, suivre la direction de Château-Salins. Se fier ensuite aux panneaux Center Parcs ou à votre GPS. Comptez à peu près deux heures et demie de route pour être sur place



Un site ouvert à la journée



Le site de Center Parcs est également ouvert à la journée. Parfois, le chiffre peut atteindre 600 visiteurs par jour. L’ensemble des animations qui s’y déroulent (payantes comme gratuites) sont possibles avec cette entrée. Et pas seulement l’Aqua Mundo, la grande piscine tropicale. Entre la ferme et ses nombreux animaux, le dôme avec ses restaurants, l’immense espace de jeux pour les enfants, Baluba et la halle spéciale ados «Ze Place», il y a de quoi faire.



Les ados sont les plus gâtés



«ZE Place», un espace réservé aux jeunes, est venu compléter l'offre. C'est l'ancienne Halle des sports entièrement repensée. «L'idée était de créer un lieu inspiré du street-art et proposant des activités attractives, inédites et spectaculaires. Un lieu de fête dans un style de gigantisme», explique Michel Linet-Frion, directeur Création&Innovation de Center Parcs. Dans cette salle dédiée aux ados et aux enfants, un programme fort de onze activités: mur d’escalade (ZEwalls), laser game, spéléologie (UnderZEGround), escape room... L'ensemble des murs et des panneaux signalétiques méritent le coup d'œil.





Inauguré en juin 2010, le Domaine des Trois Forêts, logé à Hattigny, en Moselle, est bel et bien le plus grand et le plus boisé des Center Parcs d'Europe. Et pour répondre aux nouvelles attentes de ses clients, Pierre & Vacances a réinvesti près de 50 millions d'euros pour cinq projets majeurs: 181 nouveaux cottages, 94 logements haut de gamme climatisés ou thématisés pour les familles, halle d’activités dédiée aux ados, réception déportée et immense spa (ouverture prévue pour l’automne 2018).

Pour ces 181 nouveaux cottages (600 clients potentiels en plus), des nouveautés répondant à une attente: cottages climatisés (les premiers de tous les Center Parcs), cottages luxueux pour deux ou encore cottages thématiques pour la famille. Le Center Parcs d'Hattigny grandit donc encore, comptant plus de 1 000 cottages dans cet immense poumon vert qui couvre 435 hectares.

«Il y avait trois catégories: confort, premium et VIP. Il y en a une quatrième, supérieure, appelée exclusive», dit Eric Bagriot, le directeur. Larges baies vitrées sur la terrasse, sauna privatif, salles de bains avec baignoire balnéo, matériaux et équipements de haut niveau, conciergerie, Pierre & Vacances a choisi le Center Parcs mosellan pour établir ce nouveau concept.

