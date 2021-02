Sans sport, les méninges de nos enfants en danger

Finies les longueurs de crawl dans la piscine. Terminé le hand en cours de sport. Les profs et les chercheurs sont inquiets notamment pour la santé physique et mentale des enfants. «On a toujours tendance en France à mettre de côté le cerveau et le reste du corps et les muscles, c'est une grossière erreur, ils marchent ensemble, ils communiquent», explique ainsi le cardiologue François Carré. Ce médecin du CHU de Rennes ne cesse d'alerter sur une sédentarité «bombe à retardement», avec des «gens qui ont perdu l'habitude de bouger», expliquait-t-il encore récemment à des parlementaires.

Entre 6 et 17 ans, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande une heure d'activité par jour, modérée à soutenue selon ses termes, et de 150 à 300 minutes pour les adultes par semaine. S'agissant des enfants et des adolescents, plus de 58% d'entre eux ont réduit leur activité physique pendant le premier confinement, rappelle «Report Card», état des lieux des dernières publications sur la sédentarité publié la semaine dernière par l'Onaps (Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité).

Lutter contr le stress

Aucune étude n'a encore été publiée sur le second confinement, décidé en octobre. Mais, observe l'Onaps, «il ne fait malheureusement aucun doute qu'une telle détérioration des comportements actifs et sédentaires des plus jeunes risque d'avoir des implications sanitaires et comportementales dans les années à venir».

Alors que maintenir un niveau d'activité des enfants et des ados dans une telle crise sanitaire «permet de lutter contre le développement et l'instauration du stress et l'altération de leur santé mentale», souligne encore l'Observatoire. Après une timide reprise en septembre, le sport s'est de nouveau mis en sourdine depuis le reconfinement. Le couvre-feu à 18h a réduit à néant les entraînements du soir et l'arrêt des cours d'éducation physique et sportive (EPS) en intérieur a mis un rude coup à la pratique.

Les enfants de 8-9 ans ont perdu 20% de leurs capacités physiques

L'OMS exhorte à bouger malgré la crise: «si nous ne restons pas actifs, nous courons le risque de créer une autre pandémie de mauvaise santé. Le résultat d'un comportement sédentaire», avait alerté en novembre Ruediger Krech, chargé de la promotion de la santé à l'OMS.

Surpoids et obésité, risques cardiovasculaires, diabète, sommeil de moins bonne qualité... En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) relevait aussi que les enfants des familles «à faible revenu ou à faible niveau d'étude étaient les plus touchés par des niveaux de sédentarité élevés».

François Carré cite de son côté une étude à paraître «dans quelques mois» de Martine Duclos, physiologiste et présidente du comité scientifique de l'Onaps, qui devrait «faire réfléchir»: réalisée en 2019 et 2020, elle montre «qu'après le confinement, les enfants de CE2 ont perdu 20% de leurs capacités physiques et 40% des fonctions cognitives».

(L'essentiel/AFP)