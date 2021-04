Nos sorties du printemps seront très... high-​​tech

On a tendance à dissocier le besoin d'évasion et la technologie. Comme si prendre l'air était incompatible avec les outils qui font notre quotidien. Il est vrai que la période actuelle nous assomme à coups de télétravail, de numérique et nous invite à la déconnexion. Mais dans le même temps, cette pandémie de Covid-19 a fait accélérer de nombreux secteurs high-tech qui étaient déjà en pleine expansion.

«Technologies, médias, télécommunications… le Covid-19 a provoqué, en cinq mois, des changements que l'on pensait voir plutôt dans cinq ans», estime le cabinet Deloitte dans son étude «TMT: à quoi ressemblera 2021?». Le boom technologique est indéniable au bureau comme à la maison. Nous purifions nos intérieurs, téléconsultons nos médecins. Le Cloud, la 5G, «la formation par des casques de réalité virtuelle, en entreprise comme à l'école», sont devenus une réalité, soulignent les experts chez Deloitte.

Alors que le déconfinement est progressif au Luxembourg et chez ses voisins, aérons-nous l'esprit, allons courir, marcher, profitons du jardin, mais sans forcément laisser le smartphone au placard. Sans exclure la modernité ni s'interdire le confort numérique de l'époque. Le futur s'impose dès ce printemps.

1. Appareil connecté pour rouge à lèvres parfait

Yves Saint Laurent et le Tech Incubateur de L'Oréal révolutionnent la Beauty Tech avec un appareil connecté qui permet de mélanger chez vous des teintes de rouge à lèvres pour créer, en quelques secondes, des milliers de nuances. Annoncé en Europe pour mi-2021, Yves Saint Laurent Rouge sur mesure powered by perso est aussi doublé d'une application mobile. L'intelligence artificielle se met au service de votre élégance.

2. Du sur mesure pour votre mode en ligne

Place à la «fashion tech», alliance de la mode et de la technologie! L'idée: permettre aux clients de commander en ligne des vêtements sur mesure, via par exemple un scanner 3D qui vous photographie au millimètre près. Cette technologie du «sizing» pourrait franchir un pas cette année. L'enjeu est grand quand on sait que 40 % des articles de prêt-à-porter achetés sur le web sont retournés, dont 60 % pour un problème de taille. Commander votre prochain habit aura une autre saveur encore.

3. Rester connecté, même en rando

Le produit n'est pas nouveau, mais, année après année, il peut devenir un «must have» avec les beaux jours. Le sac à dos connecté met fin à vos angoisses avant de sillonner les sentiers, au Luxembourg ou au bout du monde. Une fringale? Les rangements sont nombreux. La pluie? Vous aurez eu la place d'y glisser un veston. Votre GSM en rade? Le sac dispose de ports USB... Certains sont équipés d'un panneau solaire. Ce printemps, soyez un baroudeur connecté, de 30 à 230 euros selon les marques. Toute votre tribu voudra l'avoir sur le dos.

Découvrez tous les articles du Supplément Printemps dans notre édition du 20 avril (E-Paper) et en ligne dans les prochains jours sur lessentiel.lu.

Et ci-dessous un lien vers chaque article déjà paru sur notre site:

Comment affiner son profil avant les beaux jours? Projet d'envergure pour le futur autour du vélo Yoga en plein air pour trouver la paix intérieure

(L'essentiel)